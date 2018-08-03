Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



“Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganı ile 14 Ağustos 2001 tarihide kurulan AK Parti’nin Türk siyaset tarihindeki bu önemli günü, uluslararası bir sempozyumla kutlanacak. Türkiye’nin yanı sıra dünya siyasetine de adını yazdıran AK Parti’nin, milleti önceliğine alan ve milletin desteğiyle yürüttüğü siyaset anlayışı bu defa bilimsel olarak değerlendirilecek. 14 Ağustos’ta gerçekleşecek “Kuruluşundan Bugüne AK Parti” sempozyumda Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Sempozyumda AK Parti’nin başarılarında imzası bulunan isimler bulunacak. Sempozyumda AK Parti’nin 16 yıllık başarıları bilimsel olarak ele alınacak. AK Parti’nin 16 yılda özellikle ekonomi, dış politika ve uluslararası anlamda yaptığı başarılı hizmetleri tezlerle ve makalelerle anlatan bilim insanları toplantıya katılacak. Birçok üniversitenin yanı sıra SETA’dan da önemli akademisyenler katılacak. En son SETA tarafından hazırlanan AK Parti’nin 16 yılda yaptıklarını anlatan 4 ciltlik kitap da yine bu programda değerlendirilecek.



DEĞİŞİM VE YENİLENME

Sempozyumda AK Parti’nin kuruluş süreci, kuruluşunu ilk yılında tek başına iktidar olması, vesayet odaklarına karşı verilen mücadeleler, kapatma davası, 367 krizi, e-Muhtıra, yargı darbeleri, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı dik duruş destanı bir defa daha hatırlanacak. AK Parti’nin, dış politikada, terörle mücadelede, ekonomi kalkınmada ve Türkiye’yi şaha kaldırmak için 17 yılda attıkları adımlar da yine bu sempozyumda ele alınacak. AK Parti’nin milletin desteğiyle birlikte inşa ettiği yeni hükûmet modeli de yine sempozyum çerçevesinde değerlendirilecek. AK Parti’nin siyaset anlayışını Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmada sağlayacağı katkı da ele alınacak. ATO Congresium’da yapılması planlanan sempozyumun ardından AK Parti’nin kitlesel yıl dönümü kutlaması ise 18 Ağustos’ta Olağan Büyük Kongre’de gerçekleşecek. Kongrede hem değişim ve yenilenme sağlanacak hem de AK Parti siyasetine katkı sağlayanlar hatırlanacak.