Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’deki muhalifler dün Genel Merkez’e giderek, ellerinde 630 imza olduğunu belirterek, imzaları teslim etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise yaptıkları ilk incelemede Kurultay için yeterli imzanın olmadığının görüldüğünü söyledi.

İMZALARIN TESLİMİ SIRASINDA KRİZ

İmzaların teslim edilme anında dilekçe krizi yaşandı. Muhalifler adına imzaları teslim etmeye gelen Gaye Usluer, Tanju Özcan, Yaşar Tüzün ve kurultay delegelerini, Genel Merkez adına Genel Başkanı Yardımcısı Muharrem Erkek, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan karşıladı.

Muharrem Erkek’in odasında gerçekleşen görüşmede, muhalifler 2 klasör içinde 630 imzayı teslim ettiklerine dair dilekçe vereceklerini, Genel Merkez yetkililerinin de 630 imzayı aldık diye dilekçeyle yanıt verilmesini istediler.

TUTANAĞI İMZALAMADILAR

Genel Merkez yetkilileri ise, sayım döküm işlemi yapmadan imza atmayacaklarını, sayım işlemi yapıldıktan sonra kaç imza varsa onu yazıp tutanağı imzalayacaklarını söylediler. Dilekçe tartışması uzayınca, sayım döküm işlemleri 2 saat geç başladı. Genel Merkez yetkililerinin ilk anda yaptığı incelemede 630 imzanın olmadığı 622 belgenin olduğunu, 4 fotokopinin olduğunu, 4 fotokopiden noter onayı olduğunu, 4 de mükerrer imza olduğunu tespit ettiler. Muhalifler tespit edilen 4 fotokopiyi geri aldılar. Ayrıca imzaları inceleyen yetkililer, ilk bakışta imza veren 5 kişinin delege olmadığını fark etti. Sonuç olarak Genel Merkez yetkilileri 610 imza saydı ve bu sayı tutanağa yazıldı. Ancak muhalifler, 610 sayısına itiraz etti ve tutanağı imzalamadan Genel Merkez’den ayrıldılar.

GENEL MERKEZ’DE ÇALIŞMA SÜRÜYOR: 550 İMZA BEKLENTİSİ…

Genel Merkez çalışanlarının, bu liste içinde kurultay delegesi olmayan, "renkli fotokopi gibi usule uygun olmayan" belgeler var mı, araştırdığı öğrenildi. CHP Genel Merkezi kaynakları, teslim tutanağında 610 yazmasına rağmen ilk tespitlerle imza sayısının 605'e düştüğü, bu sayıya imzalarını geri çeken delegelerin dahil olmadığı, geri çekmelerle birlikte 550 imza civarında kalacağı tahmin edildiği belirtildi.

Parti içindeki muhaliflerin önde gelen isimlerinden Tanju Özcan, tutanak krizi yaşandığını doğruladı. Özcan, Genel Merkez yetkililerinin haksız ve hukuksuz bir şekilde, notere tasdiklettirdikleri imzaları kabul etmediğini belirtti. Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı: "Örnek veriyorum, Bursa'da bir delegemiz, Noterden imza vermiş, bize faksını göndermiş... Belgenin aslı kargoyla bir şekilde elimize ulaşmadı. Biz de Yenimahalle noterine gittik. Yenimahalle noteri, Bursa'daki noterle iletişim kurdu ve belgenin doğru olduğunu onayladı. Arkasından da belgeye 'aslı gibidir' mührünü bastı. Bu mühür belgenin aslıyla aynı olduğu anlamına gelir. Ama Genel Merkez hukuksuz bir şekilde bu imzaları, kabulden imtinada bulundular."

“İSİM VERİN DİYORUZ VERMİYORLAR”

Özcan, "Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak, planınız var mı" sorumuza ise "Genel Merkez bir açıklama yapsın; biz de kendi aramızda, çağrı heyeti ve imza veren delegelerle bir değerlendirme yaparız" yanıtını verdi. Genel Merkez tarafından "Çekilen imzalar var" açıklaması yapıldığını belirten Tanju Özcan "Kim imzalarını çekmiş, isim verin, diyoruz; vermiyorlar, kurultay için Genel Merkez’e imza gönderenler var, bunların sayıları, isimleri açıklanmıyor. Böyle olmaz, hukuksuz bir şekilde engellemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.