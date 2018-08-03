Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapmasında ifade veren müştekilerin elebaşı Adnan Oktar'ın vatani görevini yapmak isteyen örgüt mensuplarına askerlik yapmamaları yönünde talimatlar ortaya çıktı.

VATANİ GÖREVLERİNİ YAPMAK İSTEYENLERİ YURT DIŞINA GÖNDERDİ

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Ü.K., E.E., Ö.M. ve Y.S.E. isimli müştekiler, Oktar'ın askerliğe bakış açısıyla ilgili önemli ipuçları verdi. Müşteki ifadelerinde, Adnan Oktar'ın askerlik yaşı gelen üyelerini vatani görevini yapmaktan uzaklaştırmak için yurt dışına gönderdiği bilgisi yer aldı.

YURT DIŞINDA ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Soruşturma dosyasında ifadesi bulunan müştekilerden Ü.K., Oktar'ın örgüt üyesi erkeklerden hiç birisinin askere gitmesini istemediğini, askerlik vakti gelenleri yurt dışına göndererek orada çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı.

"ASKERLİK VAKTİ GELDİĞİMDE BENİ DUBAİ'YE YOLLADI"

Oktar'ın "Biz keriz miyiz ya değerli vaktimizi orada geçireceğiz? Ne gerek var askere gitmeye" dediğini söyleyen Ü.K., "Örgütte hiç kimse askerlik yapmamıştır. Örgüte gelmeden önce askerlik yapmış çok az kişi vardır. Beni de askerlik vaktim geldiğinde Dubai'ye yolladı ve örgüt üyesi C.Y.'nin şirketinde çalışıyormuş gibi göstertti" dedi.

"LAN ENAYİ MİSİNİZ"

Konuyla ilgili ifade veren bir diğer müşteki Y.S.E. de kendilerini sürekli askerlikten soğutan Adnan Oktar'ın "Lan enayi misiniz. Siz bana burada lazımsınız" dediğini söyledi.