Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye önünde bulunan Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden gurbetçi bir ailenin küçük kızı Sude'nin "Recep dede" diye seslenmesine kayıtsız kalmadı. Erdoğan, gurbetçi küçük kız için makam aracını durdurdu.

GURBETÇİ KIZ ERDOĞAN'A "RECEP DEDE" DİYE SESLENDİ

Dün YAŞ toplantısı öncesinde YAŞ üyeleri ile birlikte Anıtkabir'deki törene katıldıktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte YAŞ toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye önünde bulunan Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden gurbetçi bir ailenin küçük kızı Sude'nin "Recep dede" diye seslenmesine kayıtsız kalmadı.

KÜÇÜK KIZ ERDOĞAN'I GÖRÜNCE AĞLADI

Aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'den gelen gurbetçi ailenin çocukları ile bir süre sohbet edip, onlara oyuncak hediye etti. O anlar gurbetçi ailenin cep telefonu kamerasına yansırken, küçük kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görünce ağladı.

BAŞKAN ERDOĞAN, KÜÇÜK KIZI ÖPEREK SAKİNLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Neden ağlıyor?" sorusu üzerine küçük kızların annesi, "İkisi de sizi çok seviyorlar" diye cevap verdi. Ağlayan küçük kızı öperek sakinleştiren Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Erdoğan'ın videosu kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.