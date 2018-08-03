Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezindeki toplantı solununda yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planının ilk aşamasını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atayacaklarının müjdesini verdi.

ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor. Programda bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak adımlar da bulunuyor.

Erdoğan, "Fiziki altyapıdaki gelişmelere rağmen eğitim öğretim içeriği konusunda arzu ettiğimiz yere gelemediğimizi biliyorum. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. 700 okulumuzu güvenlik yönetim sistemine entegra ediyoruz. Her okulumuzda en az bir polis memuru görevlendiriyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlayacağız" dedi.