YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı üniversite programlarının  başarı sırası sınırlamalarının genişletilmesine karar verildiği bildirildi.

Yükseköğretimde eğitim-öğretimin niteliğinin artırılması amacıyla  düzenlemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda meslek icrasına  yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde "başarı sırasına göre sınırlama"  uygulamasının başlatıldığı ve geçen yıllarda tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık  ile öğretmenlik programlarında başarı sırası sınırlarının belirlendiği  hatırlatıldı.

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2018-YKS)  sonuçlarının, kontenjanların ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan  öğrencilerin artmasının analiz edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki  yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının  kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüştür."

Başarı sırası sınırlaması genişletilen programlar

Hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci,  mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları  ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin  gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık  programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci,  öğretmenlik programlarının (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil)  en düşük 300 bininci olacak şekilde değişti.