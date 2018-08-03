Çağrı heyeti tarafından yapılan yazılı açıklama ile kendilerine olağanüstü kurultay için gerekli olan 630 imzanın hiçbir şekilde teslim edilmediğini bildiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e yanıt verildi. Heyet tarafından dün 630 adet belgenin 2 adet klasör içinde tasnif edilmiş olarak Genel Merkeze teslim edildiği vurgulanan açıklamada, bunların 622'sinin Ankara 47. Noterliği'nce kayıt altına alınmış ve doğruluğu teyit edilmiş belgeler olduğu, 8 adedinin ise hangi tarihte, hangi noterlikten ve hangi delege adına düzenlendiğinin belirtilmiş şekliyle teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı tarafından üye kaydının düşmüş  olduğu belirtilen 5 kurultay delegemiz, notere gittikleri ve imza verdikleri  tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının üye kayıt kütüğüne göre partimizin  üyesidirler. Bu imzaların verilmesinden sonraki süreçte bu kişilerin üye  kaydından düşmüş ya da düşürülmüş olmasının açıklaması nedir? Genel Merkeze  teslim edilen 630 belgenin dışında delegelerimizin kendilerinin elden veya noter  kanalıyla doğrudan genel merkezimize gönderdikleri noter tasdikli belgeler  bulunmaktadır. Bunlar, teslim edilen 630 adet belgenin dışında olup bu belgelerin  sayısının ve ad, soyad detaylarının tarafımıza bildirimine dair yaptığımız yazılı  dilekçe ile müracaatımıza halen cevap verilmemiştir." ifadesine yer verildi. 

Verilmiş noter tasdikli imzaların geri çekilmesinin hukuken geçerli  olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilen geri çekme beyanlarının imza toplayan çağrı heyetine  değil, Genel Merkezimize sunulması ve orada toplanması da imza çekme beyanlarının  verilmiş olması bu yönde yöneticilerimizin özel bir çaba gösterdiğine işaret  etmesi açısından düşündürücü ve üzücüdür. Tüm bunların dışında imzaların  verilmeye başlandığı ilk haftanın sonunda ilgili Genel Başkan Yardımcısı'nın '604  delege imzasını getirin, hatta 30-35 eksiğini de kabul edebiliriz, kurultayı  toplayalım' beyanı da ortadır. Kurultay talebine ilişkin olarak delegelerimizin  sayısal ve siyasal iradesi oluşmuştur. Bu andan itibaren yapılacak ilk iş,  spekülatif açıklamalardan vazgeçmek, olağanüstü kurultay tarihini açıklamak  olacaktır."