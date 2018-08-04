Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin göreve geldikten sonraki “ilk 100 günlük hedefi”ni düzenlenen eylem planı toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığımıza ve bakanlıklarımıza bağlı kurumlarımızın 100 günde ve yaklaşık 46 milyar liralık bütçe ile hayata geçirecekleri bu 400 proje âdeta yeni dönemi ateşleyici gücü olacaktır. Bu projeleri hazırlarken mevcut bütçe kaynakları ile yürütülebilmesine özellikle dikkat ettik” dedi.

Bakanlıkların 100 günde atacağı adımlar özetle şunlar:



CUMHURBAŞKANLIĞI

¥ İlga edilen Kanunlar Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesi tamamlanacak.

¥ Yeni kurulan Başkanlıklar, Ofisler ve Politika Kurullar işler hâle getirilecek.

¥ Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısı faaliyete geçirilecek

¥ Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren ‘Orta Vadeli Program’ tamamlanarak ilan edilecek.

¥ Bakanlar ve kurumların 2019-2023 stratejik planları kasım ayı sonuna kadar tamamlanacak

¥ Stratejik planların 81 il bazında ayrı ayrı takip ve izlenmesi için sistem kurulacak.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

¥ Doğu sınırlarında devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projeleri tamamlanacak.

¥ Güvenlik yollarının uzunluğu %10 artırılarak 2 bin 526 kilometreye çıkartılacak.

¥ Vatandaşlardan çeşitli işlemler için talep edilen 295 belgeden daha vazgeçilecek.

¥ Bakanlığın 15 ayrı hizmeti daha e-Devlet üzerinden sunulmaya başlanacak.

¥ Kent Güvenliği Yönetim Sistemi %20, Mobil Plaka Tanıma Sistemi %27 yaygınlaştırılacak.

¥ 112 Merkezlerinin sayısı 32’den 42’ye çıkartılacak.

¥ E-belediye projesiyle, belediyelerin yazılımlarının ortak bir platformda buluşturulması çalışmalarında %15 daha ilerleme sağlanacak.

¥ 81 vilayetteki İl Koordinasyon Kurulu faaliyetleri, yatırımların her aşamasının anlık izlenmesine imkan verecek şekilde izlenecek.

¥ 31 ilde daha narkotimler kurulacak, 81 ilin tamamı bu kapsama alınacak.

¥ Elâzığ ve Van’a ilave olarak Gaziantep’te de Jandarma Taktik İHA Komutanlığı kurulacak, Jandarma’ya, 2 genel maksat helikopteri ve 6 SİHA daha kazandırılacak.

¥ FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelenmesi tamamlanacak.

¥ Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; Sahil Güvenlik Komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alınacak.

¥ Emniyet ve jandarma 459 yeni zırhlı araçla takviye edilecek.



ADALET BAKANLIĞI

¥ Yeni adli yılla ‘Yargıda Hedef Süre Uygulaması’na geçilecek.

¥ Yargı birimlerince yapılan 40 milyon tebligattan 28 milyonunun elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir altyapı oluşturulacak.

¥ Öncelikle Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçirilecek.

¥ Ara buluculuk ve uzlaştırma uygulamalarıyla mahkemelerin iş yükü hafifletilecek.

¥ Çocuklara karşı işlenen “cinsel istismar suçları” konusunda cezai düzenlemeler yapılacak.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

¥ Yurt dışındaki misyonlara yönelik bilgilendirme, haritalandırma ve adli süreç çalışmalarına hız verilecek.

¥ Suriye’de güvenli hâle getirilen bölgelere dönen misafirlerin sayısı 250 bini bulacak.

¥ Bölgede yapılan çalışmaların ardından Menbiç’e ciddi sayıda bir geri dönüş başlayacak.

¥ Musul ve Basra Başkonsoloslukları 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçirilecek.

¥ NATO’nun Irak’taki misyonuna Türkiye’den bir Komutan Yardımcısı atanacak.

¥ İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek sürecek.



SAĞLIK BAKANLIĞI

¥ Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatak daha hizmete alınacak.

¥ Kronik hastalıkları ve risk faktörlerini azaltarak, sağlıklı nesiller yetiştirmeye yönelik çalışmalar başlatılacak.

¥ Türkiye’yi sağlık turizminde marka haline getirmek için, bu alanda faaliyet gösteren kurumların sayısı artırılacak, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kurulacak.

¥ Sağlık Market uygulamasıyla, bu alandaki sarf malzemelerinin temini kolaylaştırılacak.

¥ İlaçta ve tıbbi cihazda, çok uluslu şirketler için yerelleşmeyi, Türk firmaları için de yerlileşmeyi ve millîleşmeyi teşvik edecek bir sistem kurulacak.

¥ Aile Hekimliği, başvuru oranı yüzde 40’a çıkacak şekilde güçlendirilecek.

¥ Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta sayısı, yüzde 20 artışla, 1 milyon 200 bin kişiye çıkartılacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

¥ 30 kütüphane, millet kıraathanesine dönüştürülecek.

¥ Kütüphaneye dönüştürülen Rami Kışlasının birinci etabındaki fiziki gerçekleşme %45’e çıkarılacak.

¥ Kuleli Askerî Lisesinin müzeye dönüştürülmesi için gereken rölöve projeleri tamamlanacak.

¥ İzmir-Bornova, Sinop ve Tekirdağ’daki 3 yeni kültür merkezinin inşası bitirilecek.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

¥ MİLGEM Projesi’nin 3’üncü gemisi Burgazada Korveti, 27 Eylül’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek

¥ Yerli ve millî eğitim uçağı HÜRKUŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine alınacak.

¥ Millî İnsansız Uçak ANKA’dan 4 adet, SİHA’lardan da 6 adet daha ordunun kullanımına sunulacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

¥ Sporun yaygınlaştırılması amacıyla 150 mahalle tipi spor sahası, 20 okula spor salonu ve 10 futbol altyapı merkezi faaliyete geçirilecek.

¥ Okullarda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuk sportif kabiliyet taramasından geçirilecek.

¥ Karar alma süreçlerine katılımın sağlanması amacıyla 20 bin okulda gençlik temsilcileri belirlenecek.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

∂ Tüm okullarda tam gün eğitim gören öğrenci sayısı %68’den %71’e yükseltilecek.

∂ 700 eğitim kurumu daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edilecek.

∂ Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okulda en az 1 polis memuru görevlendirilecek.

∂ Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranı artırılacak.

∂ Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere, hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak.

∂ Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle işbirliği güçlendirilecek.

∂ Ölçme ve değerlendirme sistemini uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımlar atılacak.