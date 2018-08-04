Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun Ankara



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Gazi Üniversitesi’ndeki FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında 19 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından yakalanan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Cezaevine gönderilen isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doktoru Doç. Dr. Sedat Caner’in de olduğu öğrenildi.

KHK ile ihraç edilen şüpheli Caner’in FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edildi. Caner’in ayrıca, örgüte ait kapatılan Bank Asya hesabına para yatırdığı da belirlendi. İfadesinde Gül’ün 2012-2014 yılları arasında yakın doktoru ve Cumhurbaşkanlığı sağlık müdürü olarak çalıştığını ifade eden Sedat Caner’in FETÖ elebaşı Gülen’in firari doktoru Tuncay Delibaşı ile ilgili beyanları dikkat çekti.



GÜLEN’İN ÖMRÜNÜ UZATACAKLARMIŞ!

Delibaşı’ın kök hücre merkezini FETÖ elebaşının ömrünü uzatmak için kurduğu iddia edilmişti. Tuncay Delibaşı’nın kendisi gibi endokrinoloji uzmanı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Caner, “Numune hastanesinde asistanlık yaparken benim hocamdı. Cumhurbaşkanlığına atamam yapılana kadar hiç görüşmedik. Ancak atamam yapıldıktan sonra iletişim yeniden canlandı. İş nedeniyle defalarca kez görüşmüşüzdür. Ayrıca ben o dönem 6 ay süreyle Tuncay Delibaşı’nın yönetiminde olan Kök Hücre Laboratuarı’nda çalıştım” ifadelerini kullandı.

Caner telefonundaki Bylock için de “Cumhurbaşkanı doktoru olduğum bu dönemde Bilgi İşlem Daire Başkanlığından kullanmamız için bize telefon verildi. Bana verilen Iphone marka telefonda birçok uygulama yüklüydü. Ben bilerek isteyerek bu telefona ByLock programı yüklemiş değilim” açıklamasını yaptı. Caner savunmasında ayrıca, FETÖ’nün finansörü firari Akın İpek’le ilgili de beyanları dikkat çekti. Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde İpek’in Marmaris’teki oteline gittiklerini anlatan Caner, kendisini bu tatilde tanıdığını söyledi.