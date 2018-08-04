Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. 100 günlük eylem planında cinsel istismar düzenlemesi dikkat çekti. Erdoğan, "Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar karşısında cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız. Asla buradan taviz yok." dedi.

ERDOĞAN, 100 GÜNLÜK PROJENİN SON HALİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından 3 aşamalı bir planla ilk 100 günlük, ikinci 100 günlük ve 6 aylık icraat programını belirleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne bu planlara göre çalışmalarını yapmalarını istedi. Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısında bakanlar, ilk 100 günlük proje ve çalışmalarıyla ilgili tek tek sunum yaptı. Son halini alan icraat planını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

100 günlük eylem planında ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan teknolojiye, turizmden gençlik ve spora birçok başlıktaki hedefler yer alıyor.

100 günlük eylem planında cinsel istismar düzenlemesi dikkat çekti.

"CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNA KARŞI TAVİZ YOK"

Erdoğan: "Çocuklara karşı işlenen cinsel istirmar suçları konusunda toplumun beklentilerine cevap verecek cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz, sağlayacağız. Asla buradan taviz yok. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ismi uzun olabilir ama maksat derdimizi tam anlatalım. Bu bakanlığımız vasıtasıyla ülkede en büyük hizmeti verdiğimiz kesimlere hitap ediyoruz. Dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemine sahip ülkeyiz. Türkiye'de kendi iradesiyle tercihini başka yönlerde kullananlar dışında, sosyal güvenlik şemsiyesi dışında hiçbir vatandaşımız yoktur. Sağlık sigortası primini gücü nispetinde ödeyen ödüyor, ödeyemeyeni devlet üstleniyor." dedi.