Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki hain terör saldırısında astsubay Serkan Karakaya'nın 25 yaşındaki eşi Nurcan Karaya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'yı uzaktan kumandalı saldırı ile şehit eden terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı HPG-BİM tarafından bir açıklama yapıldı.

"O BÖLGEDE SALDIRI YAPTIK AMA O SALDIRIYI BİZ YAPMADIK"

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan kahpe saldırıyı üstlenmekten kaçınan PKK, bölgede son dönemde saldırılar düzenlediklerini, ancak bu olayın kendi mensupları tarafından gerçekleştirildiğinin doğrulanamadığını açıkladı

"BOMBAYI BİZ PATLATMIŞSAK DA KESİNLİKLE YANLIŞLIKLA OLMUŞTUR"

Bebek katili PKK'nın yaptığı açıklamada ''Eğer böyle bir şey yaşanmışsa da kesinlikle yanlışlık sonucu yaşanmış bir durumdur" ifadesi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz'da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, yola tuzaklanmış olan patlayıcı infilak ettirilmiş, anne Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhanşehit olmuştu.