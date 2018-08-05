Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Askeri Şura’da FETÖ ile mücadelede gelinen son nokta da ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. OHAL dönemi sonrası TSK’daki ihracı gereken personel konusu görüşüldü. İhraçlar Milli Savunma Bakanı onayı ile yapılacak. Bugüne kadarki rakamlara bakıldığında ise göreve iade olanlar çıkarıldığında, TSK’daki toplam ihraç sayısı 15 bin 242. TSK’daki FETÖ ile mücadelede son durum şöyle:

KARA KUVVETLERİNDE 8 BİN 201 İHRAÇ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 87 general, 4 bin 179 subay, 2 bin 677 astsubay, bin 165 uzman erbaş ile sözleşmeli er ihraç edildi. Devlet memuru ve işçi kadrosundaki 93 personelin ihracıyla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden bu yana ihraç edilen toplam personel sayısı 8 bin 201 oldu.

FETÖMETRE’DEN GEÇEMEYEN GİTTİ

Kendisi de bir FETÖ mağduru olan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği bilimsel yöntem olan FETÖMETRE kriterleri ile FETÖ üyesi personelin tespit edildiği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda son 2 yılda ihraç edilen toplam personel sayısı 2 bin 592 oldu. Deniz Kuvvetleri’nde bugüne kadar 31 amiral, bin 364 subay, bin 74 astsubay, 30 uzman erbaş ve sözleşmeli er/erbaş ile 84 devlet memuru ve işçi statüsündeki personel ihraç edildi.

HAVA KUVVETLERİ’NDE BÜYÜK TEMİZLİK

TSK’daki ihraç rakamları değerlendirildiğinde en çok ihraç sayısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda olsa da kuvvetteki askeri personel sayıları ile birlikte değerlendirildiğinde en yoğun ihraç, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda yaşandı. Hava Kuvvetleri’nde 32’si general, 2 bin 59’u subay, bin 993’ü astsubay, 73’ü uzman erbaş ve sözleşmeli er/erbaş ile 58’i devlet memuru ve işçi olmak üzere toplam 4 bin 215 personel ihraç edildi. Hava Kuvvetleri, 15 Temmuz FETÖ darbesini yöneten kuvvet olmuştu.

150 GENERAL İHRAÇ EDİLDİ

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri dışında Genelkurmay Başkanlığı’nda 23, Milli Savunma Bakanlığı’nda ise 211 devlet memuru ve işçi statüsündeki personel görevlerinden ihraç edildi. TSK’da, göreve iade edilenler çıkarıldığında, 15 Temmuz 2016’dan bu yana toplam ihraç edilen personel sayısı 15 bin 242 oldu. Bunların 150’si general/amiral rütbesinde. TSK genelinde görevinden ihraç edilen personelin 7 bin 602’si subay, 5 bin 744’ü astsubay, bin 277’si uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaş, 469’u ise devlet memuru ve işçi statüsünde görev yapan isimler oldu.

GGU VE PASİF GÖREVDELER

OHAL sonrası terörle mücadelenin nasıl devam edeceğine ilişkin çıkarılan kanun uyarınca, önümüzdeki 3 yıl süresince, TSK’da görev yapan personelden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla irtibatı olduğu değerlendirilen personel Milli Savunma Bakanı onayı ile kamu görevinden ihraç edilecek. Halen kuvvetlere bu durumda bulunan ve haklarında araştırma devam eden, Geçici Görevden Uzaklaştırma almış yahut pasif göreve çekilmiş çok sayıda kişi bulunuyor.

5 bin tutuklu, 466 firari

Son iki yılda 15 bin 242 personelin ihraç edildiği TSK’da toplam tutuklu yargılanan personel sayısı ise 5 bin 783. Bunların 3 bin 434’ü Kara Kuvvetleri, 881’i Deniz Kuvvetleri, bin 468’i ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda. Gözaltında bulunan TSK mensubu sayısı ise son operasyonlarla birlikte yarısı Kara Kuvvetleri’nden olmak üzere 600’e yaklaştı. Devlet memuru ve işçi statüsünde tutuklu ya da gözaltında personel bulunmuyor. TSK’da toplam 466 personel ise firari durumda. Firari personelin 223’ü Kara Kuvvetleri, 143’ü Deniz Kuvvetleri, 100’ü ise Hava Kuvvetleri bünyesinde görevli personel. Tamamı ihraç durumdaki firari personelin 8’i general ve amiral rütbesinde, 409’u subay, 49’u astsubay.