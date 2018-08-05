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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Maduro suikastine kınama
05.08.2018 - 12:07 | Son Güncelleme: 05.08.2018 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yayınladığı mesajında "Türkiye bu zor zamanda kardeş ve dost Venezuela halkının yanındadır. Maduro ve ailesine karşı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. " ifadelerini kullandı.
Etiketler : ibrajim kalın,cumhurbaşkanlığı sözcüsü,maduro,
574867 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574867.aspx
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