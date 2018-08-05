Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı bir köyde Cuma günü yapılan bir düğünde, magandaların havaya rastgele açtığı ateş sırasında 3 kişi saçmalarla yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmi öğrenilmeyen 3 kişiden birinin yakınları, yaralılarına müdahale etmesi için doktor aramaya başladı. Yaralı yakınları, doktor ve sağlık ekibinin kalp krizi geçiren hastaya müdahale ettiği müşahede odasının kapısını zorladı. Bu sırada kalp krizi geçiren hastanın yakınları müdahale edince, önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Sopa, bıçak ve taşların kullanıldığı kavga sırasında acil servis, savaş alanına döndü.