Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaali ilçesindeki piknik yapılan Maden Deresi'ne, ailesiyle beraber 21 Temmuz'da giden Alparslan Hartlı, arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalığın bulunduğu patika yolda dengesini kaybeden Hartlı, dere yatağına düşerek, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin dere yatağından çıkardığı Hartlı, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başına darbe alan Hartlı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ailesiyle birlikte yaşadığı Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Sakarya'ya tatil için geldiği öğrenilen Hartlı, yoğun bakıma alındı. Alparslan Hartlı, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Günlerdir oğullarından gelecek iyi haberi bekleyen Hartlı ailesi ise acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı.