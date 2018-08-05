Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD kaynaklı Newsweek dergisinin Başkan Erdoğan'ı hedef almasının ardından "#WeAllErdoğan" etiketiyle başlatılan Twitter kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce twitter kullanıcısı '#WeAllErdoğan' etiketi ile yaptıkları paylaşımla Başkan Erdoğan'a sevgilerini ve desteğini dile getirdi.

ABD'li Newsweek Türkiye'ye operasyon çağrısı yaptı, İbrahim Kalın sert çıktı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD menşeli yayın organı Newsweek dergisinde çıkan bir makalenin, Türkiye konusundaki en kötü yazılardan biri olduğunu belirtti.

ON BİNLERCE KİŞİ DESTEK OLDU

Twitter'da #WeAllErdoğan etiketini kullanan on binlerce kişi, Başkan Erdoğan'a destek oldu. ABD'li yayın organı Newsweek'de yayınlanan, "PKK ve FETÖ terör örgütleri propagandasının, gerçekler ve ideolojik paranoya olarak analiz edilerek sunulduğu" skandal makaleye sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Türkiye'ye yönelik asılsız ve gerçeğe dayanmayan bu makalenin ardından on binlerce kullanıcı, sosyal medyada #WeAllErdoğan etiketini kullanarak Başkan Erdoğan'a desteğini tazeledi.