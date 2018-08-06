Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde de ismi bulunan 5'i sözde üst düzey olmak üzere toplam 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, turuncu kategoride bulunan Yusuf kod isimli İlker Tezer, gri kategoride bulunan Ciğerhun Amed kod isimli Ahmet Doğuru ile “sözde sorumlu” olduğu tespit edilen Hamgin Ararat kod isimli Mehmet Nuri Özer, Demhat kod isimli Hüseyin Eyyübi ve Silan kod isimli Zeynep Ekdi adlı teröristlerin de bulunduğu 5’i sözde üst düzey olmak üzere, toplam 44 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.