İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde de ismi bulunan 5'i sözde üst düzey olmak üzere toplam 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, turuncu kategoride bulunan Yusuf kod isimli İlker Tezer, gri kategoride bulunan Ciğerhun Amed kod isimli Ahmet Doğuru ile “sözde sorumlu” olduğu tespit edilen Hamgin Ararat kod isimli Mehmet Nuri Özer, Demhat kod isimli Hüseyin Eyyübi ve Silan kod isimli Zeynep Ekdi adlı teröristlerin de bulunduğu 5’i sözde üst düzey olmak üzere, toplam 44 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
06.08.2018 - 09:50 | Son Güncelleme: 06.08.2018 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada yurt içinde toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin içinde turuncu kategoride bulunan İlker Tezer, gri kategoride aranan Ahmet Doğru, Mehmet Nuri Özer ve Zeynep Ekdi adlı teröristler de bulunuyor.
Etiketler : içişleri bakanlığı,terörist,
574992 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/574992.aspx
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