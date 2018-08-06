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Son dakika... Bingöl'de 3 terörist ölü ele geçirildi
06.08.2018 - 10:52 | Son Güncelleme: 06.08.2018 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Bingöl-Merkez Dallıtepe Köyü kırsalında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla teröristler arasında çıkan çatışmada 2’si kadın 1’i erkek terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Bölgede Operasyonlar devam ettiği bildirildi.
Etiketler : bingöl,terör,
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