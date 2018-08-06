İçişleri Bakanlığınca, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Şiyar-Rüstem kod adlı Deniz Tali'nin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
14 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018'de gerçekleştirilen operasyonda 14 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık, söz konusu operasyonda gri listede bulunan "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali'nin de etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.