Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda. Partinin başında Muharrem İnce'yi görmek isteyen CHP'li delegeler, Genel Merkez önünde açlık grevine başladı. Olağanüstü kurultay kararı alınana kadar yemek yememeyi düşünen CHP'liler, sadece su ve sigara içiyor. Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor.

9 SEÇİMİN KAYBEDENİ

Kurultaya olumsuz bakan Kemal Kılıçdaroğlu, partisi için yerel seçimlerin daha önemli olduğunu söylüyor. Katıldığı 9 seçimde de hezimetiyaşayan Kılıçdaroğlu'nun liderliği, parti içerisinde uzun yıllardır sorgulanıyor.

KILIÇDAROĞLU HAREKETE GEÇTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, açlık grevini bastırmak için kendi destekçilerini harekete geçirdi. Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarının üzerini kapatmak ve kurultay seslerini azaltmayı hedefliyor. Farklı illerden onlarca kişiyi greve karşı harekete geçiren Kılıçdaroğlu, seçimin ardından yaptığı gibi İnce destekçilerini saf dışı bırakmayı hedefliyor.