Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf 31 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kilis merkezli 20 ilde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.