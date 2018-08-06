Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem  yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf 31 zanlı hakkında  gözaltı kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kilis merkezli 20 ilde 31 adrese eş  zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen  şüpheliler, emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar  sürüyor.