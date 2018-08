Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin önde gelen haftalık dergilerinden Newsweek'te kaleme alınan skandal Türkiye yazısını köşesine taşıyan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, makaleyi kaleme alan Jonathan Wacthel ve Albert Wacthel'in buram buram BAE ve İsrail koktuğunu vurguladı. Küçük yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CUMHURİYETÇİLERİ DESTEKLİYOR"

"31 Temmuz’da Newsweek dergisinde Jonathan Wacthel ve Albert Wacthel imzalı bir makale yayınlandı. Makalenin başlığı da suç mahiyetinde: 'Erdoğan Kürtleri Kırmak ve Osmanlı'yı Diriltmek İstiyor.;' Newsweek ve diğer medya organlarının ne olduğunu biliyoruz. Peki bu makaleyi yazanlar kimler? Jonathan Wacthel ve Albert Wacthel internette herhangi bir bilgi olmamasına rağmen kardeş olma ihtimalleri var. Jonathan Wacthel ABD’nin BM Temsilciliği eski İletişim Direktörü ve Sözcüsü. Wacthel, bazı televizyon kanallarına dünya siyasetini yorumluyor ve burası önemli Cumhuriyetçileri destekliyor. Mesela 2016’da 'İran terörünün Amerikalı kurbanları ABD’deki İran hesaplarından tazminat istiyor' başlıklı bir haberi yayınlanmış. Haberde tahmin edersiniz ki İran yerden yere vuruluyor."

İSRAİL VE BAE DETAYI

"Jonathan Wacthel’in sosyal medya hesaplarına bakınca da ağırlıklı Cumhuriyetçileri desteklediği (RT ettiği), John McCain’e ayrı bir önem verdiği de görülüyor. Obama’ya karşı eleştirisini sakınmayan Wacthel, iş Trump’a gelince elini korkak alıştırıyor. Ve bütün haberlerinde İran, Türkiye, Katar, Rusya’yı eleştirirken Batı ve özellikle İsrail’e tek olumsuz kelime etmiyor. Bu arada sosyal medyada Jonathan Wacthel’in Marksist-Leninist olduğunu yazan aptallara bir şey diyemeyeceğim. Türkiye’ye darbe istediği son makale buram buram İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ağzı kokuyor! Kaldı ki 15 Temmuz’dan önce Batı’da bu tür darbe çağrısı yapan çok yazı/makale/haber çıkmıştı. Sonrasını biliyoruz zaten."

MÜSLÜMAN DÜŞMANI SKANDAL YAKLAŞIM

"Gelelim makalenin diğer yazarına, Albert Wacthel’a. 80’ine merdiven dayamış bu yazar aslında edebiyat (creative studies) alanında dersler veren, makaleler yazan biri. Pitzer College’da profesör olan Albert Wacthel James Joyce ve Shakespeare üzerine kitapları, makaleleri var. Buraya kadar tamam. Ancak yazarın yazıları 'Los Angeles Times', 'The Wall Street Journal' ve 'San Francisco Chronicle'da yayınlanmış. Mesela 2014’teki bazı makalelerinin başlıkları: 'Explaining the Roots of Islamic terror' (İslami terörün kökenlerini izah etmek). Bu makalede neredeyse bütün Müslümanları terörist gibi göstermiş."

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI MEŞRU GÖRÜYOR"

"21 Ağustos 2014’te çıkan bir makalesi: 'Israel’s Opponents are Irrational' (İsrail Muhalifleri Rasyonel değil). 11 Ağustos 2014’de yayınlanmış bir başka makale: 'There is no Israel Genocide' (İsrail Soykırımı diye bir şey yoktur)... Bütün bu yazılarda Albert Wacthel İsrail’in Gazze’de yaptıklarının doğru olduğunu, Hamas’a karşı yürüttüğü savaşın haklı gerekçelere dayandığını belirtmiş. Makalelerin çoğu İsrail’i aklıyor, övüyor. Bir yazarın sürekli İsrail’i övmesi ve İsrail’i eleştiren herkesi kötüleyip düşman ilan etmesi neyle izah edilir?"

"BU İSİMLER İSRAİL TARAFINDAN FONLANIYOR"

"Aynı yazar çoğu makalesinde de Katar’ı ve Türkiye’yi kötülüyor. İran’a yaptırımları onaylıyor, İran’a ılımlı bakan Obama’yı yerin dibine sokuyor. Daha neler neler. Benim anladığım bu iki yazar İsrail tarafından fonlanıyor. Çünkü bu kadar İsrail yanlısı yazı ve makalelerin başka izahı olamaz. Ha, bir de her iki yazar ara ara Birleşik Arap Emirlikleri'ni de övmüşler. İlginç değil tabii, BAE’yi İsrail’den bağımsız düşünemeyiz."