Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
06.08.2018 - 23:08 | Son Güncelleme: 07.08.2018 - 00:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü.
Etiketler : erdoğan,muaduro,venezuela,
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