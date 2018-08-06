Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı kırsal Tozluca Mahallesi’nde yaşandı. Akraba olan iki ailesi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önüne gelen taraflar burada da kavga etti. Kavga eden gruba polis müdahale ederek ayırdı. Durumları ağır olan 3 yaralı Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Hastanede ve kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı
06.08.2018 - 23:55 | Son Güncelleme: 06.08.2018 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı kırsal Tozluca Mahallesi’nde yaşandı. Akraba olan iki ailesi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önüne gelen taraflar burada da kavga etti. Kavga eden gruba polis müdahale ederek ayırdı. Durumları ağır olan 3 yaralı Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,kavga,
575098 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575098.aspx
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