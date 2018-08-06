Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı kırsal Tozluca Mahallesi’nde yaşandı. Akraba olan iki ailesi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önüne gelen taraflar burada da kavga etti. Kavga eden gruba polis müdahale ederek ayırdı. Durumları ağır olan 3 yaralı Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastanede ve kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.