Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Elmalı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Elmalı’ya bağlı Salur, Yalnızdam, Yapraklı, Eskihisar ve Yılmazlı Mahalleleri yağmur sonrası oluşan selden en fazla zarar gören mahalleler oldu. Yağmur nedeniyle bazı mahallelerde su 1 metreye kadar yükselirken, çok sayıda örtü altı sera ve tarım alanları da sular altında kaldı. Şuana kadar herhangi bir can kaybı ise yaşanmadığı öğrenildi.

Salur Mahallesi Muhtarı Veli Dikici, “Hasar tespiti yapamıyoruz. Çok büyük kaybımız var. Seralarımızın yüzde 70’i zarar gördü. 5-6 evimizi su bastı. 30 dakika çok etkili oldu. 2-3 evinde kalamayan vatandaşlarımız var. Biz komşularımıza sahip çıktık. Allah daha beterinden korusun, çok büyük afet oldu” dedi.