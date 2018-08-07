Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün inlerine girilirken, kaçmaya çalışan örgüt mensupları da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla tek tek enseleniyor.

Darbe girişiminin ardından FETÖ’nün özellikle kritik konumda bulunan firari üyelerinin “gaybubet evlerinde” sakladıkları ortaya çıkmıştı. Yürütülen soruşturmalar sayesinde deşifre edilen gaybubet evlerinde bugüne kadar FETÖ içerisinde kritik konumda bulunan birçok örgüt mensubu yakalanmıştı. FETÖ’nün hâlâ üyelerini bu gaybubet evlerinde saklamayı sürdürdüğü istihbarat raporlarına yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.



KAÇMA GİRİŞİMLERİ HIZLANDI

Pensilvanya’daki hainbaş Fetullah Gülen'in talimatı üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçma girişimleri son dönemde hızlandı. Yunanistan’ın darbe girişimi sırasında kaçan 8 askerin iltica talebini kabul etmesinin ardından, FETÖ mensupları özellikle bu ülkeye geçmek istiyor. Kaçmaya çalışan örgüt mensuplarından çok azı amacına ulaşırken, birçoğu polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde tek tek enselendi.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, bugüne kadar toplamda 97 örgüt mensubu deniz yoluyla Yunanistan’a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ile Emniyet’in yaptığı operasyonlar sayesinde 2016 yılında 5 olayda 7, 2017 yılında 12 olayda 48 örgüt mensubunun yakalandığı aktarıldı. Son 8 ayda ise 9 olayda 42 örgüt mensubunun yakalandığı belirtildi.



ALGI OPERASYONLARI YAPIYORLAR

Geçtiğimiz günlerde hakkında FETÖ soruşturması olduğu halde çocuklarını tehlikeye atarak kaçak yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişilik aile botun batması sonucu boğulmuştu. Bunun üzerine örgüt mensupları özellikle sosyal medyadan “Türkiye’den kaçıyorlardı” diyerek algı operasyonları yapmaya başladı.

İKİ TURUNCU BİR GRİ LİSTEDEN

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda TKP/ML TİKKO’ya ağır darbe vuruldu. Etkisiz hale getirilen 6 teröristten ikisinin Terör Arananlar Listesi turuncu kategoride yer alan "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş ile "Yusuf" kod adlı İlker Tezer olduğu bildirildi. 11 Temmuz'da da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Amanos saha ile Osmaniye-Erzin grubuna yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 14 teröristten birinin gri listede yer alan 'Şiyar-Rüstem' kod adlı Deniz Tali isimli örgüt mensubu olduğu belirtildi. Bingöl’de ise 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.