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Bakanı Varank'tan Türkiye Uzay Ajansı açıklaması
07.08.2018 - 09:41 | Son Güncelleme: 07.08.2018 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine edecek ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacağını açıkladı.
Etiketler : Bakanı Varank,Türkiye Uzay Ajansı,
575151 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575151.aspx
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