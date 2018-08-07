Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HÜKÜMETİN ‘100 Günlük Eylem Planı’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Açıklanan listede gayrimenkul ve inşaat sektörü için de önemli maddeler vardı. Bir süredir durgun bir dönemden geçen ve hükümetten destek talep eden sektör temsilcileri açıklanan maddeleri ‘ilk adım atıldı’ olarak yorumladı. Sektör temsilcileri geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret edip, sorunlar ve çözüm önerileri için rapor sunmuştu. Bu raporda yer alan Emlak Bankası’nın aktif hale getirilmesi talebi karşılık buldu ve eylem planına girdi. Sektörün taleplerine karşın hızlı aksiyon alınmasının moral ve motivasyonu arttırdığını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, Emlak Bankası’nın 17 yıl sonra aktif hale gelmesinin önemli bir hamle olduğuna dikkat çekti.

Bakanlarla yaptıkları görüşmede Emlak Bankası talebinde bulunduklarını belirten Altan Elmas, “Emlak Bankası sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu. Yeni bir kaynak olarak kurumsal krediler sağlanacak. Belki imar barışından bir miktar kaynak da buraya aktarılabilir. Bunun dışında Emlak Bankası bir yatırım bankası gibi de çalışabilir. Kurulacak bir fon üzerinden işlem yapılabilir. Fon, piyasadan gayrimenkul alabilir, sukuk ve tahvil ihracı yapabilir. Bireysel emeklilik şirketleri de fona yatırım yapabilir” dedi.



FON OLABİLİR



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Temennimiz Emlak Bankası’nın sektörü rahatlatacak yeniliklerle birlikte faaliyet göstermesi. Mesela banka gayrimenkul fonu oluşturabilir” dedi. Firmaların, konut, ofis veya dükkanını iyi bir indirimle banka fonuna satabilmesi gerektiğine dikkati çeken Durbakayım, konut üreticilerinin sahip olduğu gayrimenkulleri bu bankaya teminat olarak verip düşük maliyetli kredi kullanabilmesi gerektiğini kaydetti.



KONUT KREDİ FAİZİNE DESTEK



Gayrimenkul sektörü temcileri Kurum ve Albayrak’a bir rapor sunmuştu. Bu raporda en dikkat çeken talepler ise söyle; Konut kredi faiz yüküne bir süreliğine de olsa genel bütçeden destek sağlanması, KDV ve tapu harçlarında sürekli indirim, ilk evini alacak vatandaşa kredi desteği (Konut kredi faizinin gelir vergisinden düşmesi), şirketlerin KDV iadeleri için düzenleme yapılması, sektöre özel bir KGF paketinin devreye girmesi.



100 GÜNLÜK EYLEM PLANI’NDA ÖNE ÇIKAN MADDELER



- Kanal İstanbul için taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının tamamlanması,



- 5 millet bahçesinin tamamlanması, 6’sı için temelin atılması ve 22’si için projelendirme çalışması yapılması,



- Kentsel dönüşüm kapsamında 17 bin konut ve işyerinin yapımı tamamlanması, 16 bini için temeli atılması, 18 bin 750 konut için projelendirme aşamasına geçilmesi,



- Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması,



- Şehit aileleri, ihtiyaç sahipleri için 60 milyon lira faizsiz konut kredi desteği sağlanması,



- Dar gelirli için 15 bin 523 konutun satışı ve 15 bin 506 konutun ihalesinin tamamlanması,



- Yapı ruhsatlarında imza sayısının 1’e düşürülmesi,



- Tapu kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması,



- Taşınmaz Değerleme Sistemi’nin kurulması,



- Mülkiyet hakkını koruyan, şeffaf bir imar rejiminin altyapının kurulması,



- Kaynak ve zaman tasarrufu için e-haciz sistemine geçilmesi,



- Yatırımlar için arsa ihtiyaç analizinin yapılması,



- Ekonomiye kazandırmak için 13 bin kilometrekarelik tescil harici alanın belirlenmesi.



Kaynak: Hürriyet