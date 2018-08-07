Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'deki 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinden sonra Almanya'ya gelerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısında önemli artış kaydedildi.

Düsseldorf'ta yayımlanan Rheinische Post gazetesinin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi rakamlarına dayandırdığı habere göre, Temmuz ayında bin 141'i ilk kez olmak üzere toplam bin 172 Türk iltica dilekçesi verdi. Böylece bu yıl bir ay içinde yapılan iltica başvurularının sayısı rekor düzeye çıkmış oldu.

Haziran'da 884 Türk ilk başvurusunu yapmıştı. Bu yılın ilk altı ayında iltica hakkı elde etmek için Almanya'ya gelen Türk vatandaşlarının sayısı 5 bin 107'ye yükseldi.

FETÖ'CÜLER KAÇIYOR

24 Haziran zaferiyle hezimete uğrayan FETÖ'cü teröristler, istediklerini elde edemeyince çareyi Almanya'ya kaçmakta buldu.