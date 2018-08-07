Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü
07.08.2018 - 21:24 | Son Güncelleme: 07.08.2018 - 21:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüştü.
Etiketler : hulusi akar,abd,mattis,
575234 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575234.aspx
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