Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



FETÖ’nün Emniyet İstihbarat Dairesi yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan CHP eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. 15 Temmuz gecesi Emniyet İstihbarat’ın Ankara Yıldız’daki binası çevresinde Gürsel Aktepe ve Lokman Kırcılı ile beraber yakalanan eski Emniyet Müdürü şüpheli Zeki Taşkın ifadesinde FETÖ’nün İçişleri Bakanlığı’nda çalışan Ali isimli imamın AK Parti aleyhine hazırlanan dosyaları Eren Erdem’e ulaştırdığını söyledi.

Kendisinden Faruk isimli bir kişinin sorumlu olduğunu, onun üzerinde Ali isimli İçişleri Bakanlığı’nda çalışan bir imamın bulunduğunu söyleyen Taşkın, “Ali, AK Parti aleyhine olabilecek konular hakkında dosyalar hazırlıyordu. Hatta Ali’nin böyle bir dosya hazırlayıp aracılar vasıtasıyla Eren Erdem’e ulaştırdığını kendisinden duydum” dedi. Söz konusu ifade üzerine Erdem hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “casusluk suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne girmişti.



EAGLE’I 230 DEFA KULLANMIŞ

İddianamede Taşkın’ın örgütün kripto haberleşme programlarından Eagle’ı kullandığı tespit edildi. Eagle’ı 2015 yılında indirdiği belirlenen Taşkın’ın uygulamayı toplamda 230 defa kullandığı da aktarıldı. Taşkın’ın darbe girişiminin ardından yayımlanan KHK ile ihraç edildiği de belirtildi.



3 BİN KRİPTO FETÖCÜ DAHA VAR

Bu arada FETÖ’den yargılanan eski savcı Bayram Bozkurt, FETÖ içinde uyuyan hücreler olduğunu belirterek, “FETÖ’nün asker ve MİT içindeki yapılanmasında ByLock kullandığından ve ankesörlü telefon soruşturmasından deşifre olanlar, FETÖ için gözden çıkarılabilir olanlardır. Halen kripto olan yaklaşık 3 bin kişilik bir FETÖ’cü ekip var” dedi.