Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün İngiltere’deki firari finansörü Akın İpek’in şirketine kayyum atandıktan sonra Marmaris’te bulunan otelde kalan müşterilere ait kimlik fotokopilerini imha eden 8 şüpheli hakkında dava açtı. İddianamede, Akın İpek’e ait olan Marmaris’teki Angel’s Peninsula otelinde kalan müşterilerin kimlik fotokopilerinin, operasyon müdürü şüpheli Aslı Dirim Erçöl tarafından muhasebe müdürlüğü yapan şüpheli Şafak Tiryaki’ye imha etmesi için verdiği anlatıldı. İddianamede evrakların nasıl imha edildiği şöyle anlatıldı: Şüpheli Şafak, fotokopileri bir poşet içerisine koydu. Bunların imha edilmesi için yine şüphelilerden Gül Çetinkol ve Âdem Göydan’a verdi. Şüpheliler Çetinkol ve Göydan’ın ise evrakların bir kısmını makinede, bir kısmını ise mutfak bölümündeki ocakta yaktı.



HARD DİSKLER UÇMUŞ

Şüphelilerden, otelin finans müdürü Gül Çetinkol’un kayyum atandıktan sonra iş akdinin feshedilmesinin ardından şirkete ait 2 adet hard diski ilgili departmana teslim etmediği belirtildi. Çetinkol’un işten çıkarıldıktan 2 gün sonra kendisinde bulunan hard disklerden 935 GB veriyi silerek resepsiyon görevlilerine teslim ettiği ifade edilen iddianamede, bu durumu tespit eden Bilgi İşlem Müdürü Cengiz Üstüntaş’ın daha sonra şüpheliler hakkında şikâyetçi olduğu anlatıldı. İddianamede, yapılan inceleme sonucunda içeriği silindiği tespit edilen 2 adet harddiskin, Bilgi İşlem Müdürü Cengiz Üstüntaş tarafından kurtarıldığı ifade edildi. İddianamede harddisklerin içerisinde otele ait muhasebe bilgilerinin yer almasının yanı sıra hakkında FETÖ’den işlem yapılan örgüt elemanlarının kaldığı da belirtildi. 2011-2012-2013-2014 ve 2015 yıllarında hakkında FETÖ’nün medyadaki isimlerinden firari Tarık Toros, Âdem Yavuz Arslan ile Ekrem Dumanlı, finansörlerden tutuklu Verdal Hosta ve firari Hakan Şükür gibi şüphelilerin otelde kaldığı görüldü. FETÖ’ye finans sağladıkları gerekçesiyle Kayseri’de yargılanan Boydak şirketinin sahibi Hacı Boydak’ın 2014, Yusuf Boydak’ın 2013, Sami Boydak’ın 2014 ile 2015 ve Şükrü Boydak’ın da 2012 yılında otelde kaldığı iddianamede yer aldı. FETÖ üyeliğinden tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci’nin de otelde konaklayanlar arasında olduğu belirlendi. Otelde ayrıca, Akıncı Üssü’nde darbe girişimini yöneten imamlardan Kemal Batmaz’ın da 2012 yılında konakladığı dikkat çekti.

Para hareketleri tespit edildi

Ele geçirilen harddiskin içerisinde FETÖ’nün veliahdı firari Mustafa Özcan, örgütün para kaynaklarının başında gelen TUSKON’un firari Genel Sekreteri firari Mustafa Muhammet Günay, firari Ekrem Dumanlı, Bank Asya’da Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yapan Mustafa Talat Katırcıoğlu ve örgütün önde gelen isimlerinden olan Mustafa Yeşil’in otelle para hareketleri tespit edildi. Harddiskte ayrıca, örgüte ait Kimse Yok mu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı firari İsmail Cingöz’ün kişisel bilgilerinin yer aldığı aktarıldı.