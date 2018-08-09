Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyeti ilk toplantısını yaptı. Türk heyeti, sabah ABD Hazine Bakanlığıyla görüştükten sonra Dışişleri Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği 9 kişilik Türk heyeti ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Taraflar ‘yapıcı adımlar atılması’ konusunda mutabık kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Papaz Brunson dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı” dedi.

Türkiye’den giden heyetin Washington temaslarının gündem maddeleri resmî olarak açıklanmasa da Pastör Andrew Brunson davası ve buna bağlı olarak ABD’nin iki bakana yönelik uygulamaya soktuğu yaptırımların ana gündem maddesi olduğu kaydedildi.

ABD tarafında, Türkiye’nin bir NATO üyesi olarak Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planları ve yeniden uygulamaya konulan İran yaptırımlarına uymayıp, ticarete devam edeceğini açıklaması rahatsızlık oluşturan diğer konular arasında yer alıyor.

Son olarak, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ABD’nin yaptırım uygulama kararının “tek taraflı” olduğunu belirtip ve İran’la yapılan doğalgaz ticaretinin mevcut kontrat hükümlerine göre devam edeceğini kaydetmişti.

Ayrıca, New York’ta görülen davada eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın hüküm giymesinin ardından ABD Hazine Bakanlığının Halkbank’a ceza kesip kesmeyeceği de ikili ilişkiler açısından izlenen bir diğer konu...

ABD ile belli konularda ön mutabakat sağlanmasının ardından başlayan süreçte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu “Yakın iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını” kaydetmiş, Pompeo de yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye’nin değerli ortaklar olduğunu dile getirmişti.

FETÖ okuluna yolsuzluk soruşturması

ABD’nin California eyaletinde FETÖ bağlantılı sözleşmeli okul BayTech’in müdürü Hayri Hatipoğlu’nun yolsuzlukla suçlandığı ve bölgedeki eğitim kurulunun olayın ardından okulda soruşturma başlattığı bildirildi. Yerel gazete East Bay Express’te yer alan habere göre, Hayri Hatipoğlu, okul yönetim kurulunun kendisini dolandırıcılıkla suçlamasının ardından aniden istifa etti. Ortadan kaybolan Türk kökenli Hatipoğlu’nun, vatandaşı olduğu Avustralya’ya gittiği belirtildi. Yolsuzluğun ortaya çıkmasından sonra Hatipoğlu’nun yanı sıra 4 üst düzey yetkili ve 2 okul kurulu üyesinin de aniden işi bıraktığı ifade edildi. Yönetim kurulu üyeleri, Hatipoğlu’nun el altından işe alım sözleşmesini değiştirdiğini ve 3 yıllık kıdem tazminatını 450 bin dolar olarak değiştirdiğini iddia ediyor.