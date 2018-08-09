Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bu yılın rakamlarını ve geleceğe bakışı anlattı. İlker Aycı söze, ‘Üçüncü Havalimanı değil, Birinci Havalimanı’ diyerek başladı. Taşınma işlemi, 29 Ekim’den itibaren gerçekleştirilecek.

İLKER AYCI: "THY EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ HAVA KARGO ŞİRKETİ OLMA YOLUNDA

İşte İlker Aycı'nın konuşmalarından satır başları:

Metro açılınca 26 dakikada şehir merkezine ulaşılacak.

THY'nin faaliyet kârı 158 milyon dolara ulaştı.

Birim gelir yüzde 11,7 arttı.

Geçen yıla göre THY yolcu sayısını yüzde 17,4 yükseltti.

THY tarihinin en yüksek doluluğuna ulaşıldı: Yüzde 80,4

THY Kargo, dünyanın en büyük üçüncü kargo havayolu olma yolunda.

Filo yakın gelecekte 500 uçağa ulaşacak.

HAVACILIK TARİHİNİN EN BÜYÜK GÖÇÜ BAŞLAYACAK

Yeni Havalimanı'na geçişle birlikte havacılık tarihinin en büyük göçü başlayacak. Toplam 15 bin yer aracı taşınacak. Bir push-back aracının ağırlığı tam 44 ton.

Taşınma operasyonunda 15 bin tır kullanacağız.

THY'nin yeni havalimanında 10 bin metre karelik bir özel yolcu salonu (launch) olacak.

THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak ikram ortağımız Do&Co'ya da teşekkür ediyorum.

THY olarak 664 bin metre kare alana sahip olacağız.

33 bin THY personeli yeni havalimanına geçecek.

40 bin araçlık otopark olacak.

İSTANBUL'UN FETHİ GİBİ

Taşınma operasyonu yaklaşık 45 saat sürecek. Karadan taşınma aynı 1453'teki İstanbul'un fethinde gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi gibi olacak.