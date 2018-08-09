Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Voltran nedir, Voltran oluşturmak ne demek, Voltran çizgi filmi karakterleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde. 80'li yıllara damgasını vuran ünlü çizgi film Voltran, vatandaşlar tarafından sıkça araştrılmaya başlandı. 1980'li yıllarda televizyon için yapılmış bir dev robot konulu çizgi dizidir. Tam adı ise "Voltran:Evrenin Savunucusu"dur. Bu çizgi filmin ardından 'Voltran oluşturmak' sözü sıkça kullanılmaya başlamıştır. Peki Voltran nedir, Voltran ne demektir? İşte detaylar...

VOLTRAN ÇİZGİ FİLMİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

VOLTRAN DİZİNİN KONUSU VE KARAKTERLERİ

Dizinin ana karakterleri 5 adet mekanik aslan robot ve bu robotları kumanda eden (pilot) 5 kahraman savaşçıdır. Her aslanın ayrı bir yeteneği vardır.

Ancak bu 5 aslan bir tehlike anında bağımsız savaşabildikleri gibi bir araya gelerek dev bir robot olan Voltran'ı oluşturmaktadırlar.

VOLTRAN OLUŞTURMAK NE ANLAMA GELİR?

1980'li yılların efsane çizgi filminin ardından 'Voltran oluşturmak' kelimesi günümüze kadar gelmiştir ve hala kullanılmaktadır.

Voltran, 5 tane robotun birleşmesi sonucu oluşurdu. Birleşmeleri görülmeye değer bir görsel şölen oluştururdu. Arslana benzeyen robotlar koşar ve uzayda birleşirler ve birleşme sırasındaki şölen herkesi büyülerdi.