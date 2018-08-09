Ordu'da yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Selin ardından 150-200 metre civarında bir heyelan da meydana geldi. Heyelan ve sel suları arasında kalan bir vatandaş yaşamını yitirdi. İkizce ilçesinde bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk nedilen AFAD ekipleri, arama ve kurtarma çalışması başlattı ancak İkizce Belediye Başkanı katıldığı canlı yayında vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini aktardı. Başkan Bahri Söğüt, vatandaşın 56 yaşındaki Bayram Sekmen olduğunu da duyurdu.
Son dakika!.. Ordu'da bir kişi sel sularına kapıldı
09.08.2018 - 19:11 | Son Güncelleme: 09.08.2018 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'nun İkizce ilçesinde bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk nedilen AFAD ekipleri, arama ve kurtarma çalışması başlattı ancak İkizce Belediye Başkanı katıldığı canlı yayında vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini aktardı. Başkan Bahri Söğüt, vatandaşın 56 yaşındaki Bayram Sekmen olduğunu da duyurdu.
Etiketler : ordu,sel,
575484 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575484.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER