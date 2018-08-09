Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu'da yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Selin ardından 150-200 metre civarında bir heyelan da meydana geldi. Heyelan ve sel suları arasında kalan bir vatandaş yaşamını yitirdi. İkizce ilçesinde bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk nedilen AFAD ekipleri, arama ve kurtarma çalışması başlattı ancak İkizce Belediye Başkanı katıldığı canlı yayında vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini aktardı. Başkan Bahri Söğüt, vatandaşın 56 yaşındaki Bayram Sekmen olduğunu da duyurdu.