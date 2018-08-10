Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz illerine teşekkür ziyaretleri kapsamında bu gece ankara’dan Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçakla geldiği Trabzon’dan helikopterle baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesine geldi. İlçe merkezinden Merkez mahallesindeki evine geçişte kendisini gecenin geç saatlerine rağmen bekleyen hemşehrilerine hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Erdoğan, “Bu saate kadar bizleri beklediniz. Bizlerde malum yoğun bir çalışma içinde yeni dönemin çalışmalarını yapıyoruz. Ülkemizi inşallah yeni döneme tekrar hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu vesileyle özellikle bölgemizde gerek Rize gerek Ordu, Giresun, Trabzon buralarda bir çok sel afetleri oldu. Bu afetlerde mağduriyetler yaşandı. Bu mağduriyetleri yaşayan tüm ailelere şahsım, milletim adına geçmiş olsun diliyorum. Bu mağduriyetlerin hepsini Allah’ın izniyle tabiî ki karşılayacağız” diye konuştu.

“Sizlere sabırlar diliyorum, gayret diliyorum”

“Çok çalışacağız, çok koşacağız ve inşallah ülkemizi 81 vilayeti ile imar etmenin gayreti içinde olacağız” diyen Erdoğan “Şunu bilin bugün dünden daha iyi, Yarın bugün de daha iyi olacağız. Hiç endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allahımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz, daha iyi olacağız. İnşallah sizlere sabırlar diliyorum, gayret diliyorum ve çok çalışacağız, çok koşacağız. inşallah 2023’e farklı gireceğiz. Benim buna imanım var, inancım var. 24 Haziran’da siz bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah Cumartesi günü saat 15.’de Rize’de halka hitap edeceğiz. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizlere dua edin. Ben de sizlere dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının ardından evine giderek istirahata çekildi.

Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’a teşekkür ziyaretlerinde bulunacak

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine yarın 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başlayacak. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu Bayburt, Gümüşhane ve Rize'den almıştı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82,1 ile Türkiye’de en yüksek oy oranı ile desteği Bayburt'tan görmüştü. Bayburt’u yüzde 77,1 ile Gümüşhane, üçüncü sırada ise yüzde 76,9 ile de Rize izlemişti. Erdoğan'a yüksek oy veren illerin arasında yüzde 69,4 ile Trabzon da yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine Bayburt ile yarın başlayacak. Ardından aynı gün Gümüşhane'deki seçmenlerine teşekkür edecek olan Erdoğan, cumartesi günü Rize, pazar günü ise Trabzon'da halka hitap edecek.

Ersen Küçük - Hasan Fehmi Demir - Kubilay Ateş