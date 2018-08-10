Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçim çalışmalarını hızlandırdı. Adayların belirlenmesi için çalışmalar yürüten MHP, bu kapsamda ilk olarak teşkilatların temayüllerini alacak. Adayların belirlenmesi için halkın fikirleriyle ilgili kamuoyu yoklamaları da alan MHP, özellikle teşkilatların öne çıkardığı isimlerin üzerinde duracak. Belirlenen isimler “güvenlik” soruşturmasından geçecek. Güvenlik soruşturmasından geçen isimlerin belediye başkanlık adaylığı netleşecek.

MHP, daha önce yerel seçimler için mevcut belediye başkanlarından taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiğini gösteren bir rapor talep etmişti. Bununla beraber MHP, mevcut belediye başkanlarından önümüzdeki bir yıl içerisinde neler yapacaklarına dair bir rapor daha hazırlamasını istedi. Parti yönetimi, yerel yönetim vizyon belgesinin revize edilmesi içinde çalışmalara başladı. Belgede, partinin belediyecilik anlayışının özetinden, MHP’nin çevre ve şehircilik konularındaki görüş ve düşünceleri anlatılıyor. Akademisyenler ile çevre ve şehircilik uzmanlarının uzun süren çalışmalarının sonucunda oluşan belgede örnek projeler de yer alıyor. Revize edilen belge, daha sonra belirlenen aday ve teşkilatlara dağıtılarak hükümlerine uyulması talep edilecek.

Yerel seçimler için AK Parti ile ittifak olup olmayacağı tartışmaları da devam ediyor. MHP, Mart 2019’daki yerel seçimler için AK Parti ile kâğıt üzerinde bir ittifaka girmeden hareket edecek. Partide çalışmalar “MHP’nin kendi adaylarını çıkarma” konusunda ilerliyor. Ancak CHP’nin İYİ Parti ve gizli olarak HDP ile Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde beraber hareket etmesi durumunda konunun masaya yeniden yatırılacağı aktarılıyor. MHP bu durumda hesapların yeniden yapılacağını değerlendirirken, AK Parti’yle doğal ve gönüllüğe dayalı bir ittifak kurulabileceği ifade ediliyor. Böyle bir ortaklıkta en çok kaybedenin de CHP olacağı belirtiliyor.

MHP'DEN KANUN TEKLİFİ: YANILTICI ANKETE 5 YIL HAPİS

MHP, yanıltıcı anket şirketleri için yasa teklifi hazırladı. Meclis’te Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi hakkında bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, araştırmacının; yayınlanan bir araştırma için araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşmak zorunda kalacağını, veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla yükümlü tutulduğunu kaydetti. Karakaya, “Teklifle kişisel verilen arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla ilgili işlemler sonlandığında imha edilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacının 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir” diye konuştu.