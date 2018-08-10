Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Özellikle gençleri bu duruma karşı bilinçlendirmek üzere proje başlatan GSB, “Farkındayız” sitesinde bazı yabancı içerikleri inceliyor. Yabancı dizi, film ve bilgisayar oyunu gibi yapımlarda doğrudan veya saklı şekilde Türk kültür ve geleneklerine, dini değerlere karşı yapılan hakaret unsurlarına karşı gençler bilinçlendiriyor. Daha duyarlı bir toplum olarak milli ve manevi değerleri sahip çıkılması amacıyla GSB projesi kapsamında 40 yabancı içerik incelendi. Bunun için özel olarak psikologların da bulunduğu bir ekip kuruldu. Bakanlığın yürüttüğü proje kapsamında “Farkındayız” sitesi ve video kanalı oluşturuldu. Sitede yer alan bazı dizi ve filmler haricinde vatandaş da ihbar hattını arayarak hakaret veya aşağılayıcı filmleri bildiriyor.

Ortaokul ve liselerde farkındalık oluşturmak için “Farkındayız” projesi tanıtılarak olumsuz içeriklere karşı gençler bilinçlendirilecek. Bu kapsamda 100 bin gence de seminer verilecek. Ayrıca aile, öğretmen ve imamlara proje çatısı altında eğitim seminerleri verilerek; dini, kültürel değerlere sahip çıkan gençlere rehber olmaları için çalışmalar yürütülecek. 2016 yılında yürütülen “Oyunlarda İslamofobi” projesi bir yılda yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştı. “Farkındayız” projesinin de oyunlarda islamofobi çalışmasının devamı olduğunu söyleyen uzmanlar, başlıkların genişletileceğini söyledi.

EVRENSEL BİR ÇALIŞMA OLACAK

Edinilen bilgiye göre; proje başlıkları çoğaltılarak diğer dini ve millî değerlerin kötülendiği içerikler de konulacak. Ayrıca çocuklarda şiddet, cinsel içerikler, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi konular da işlenecek. Böylelikle uluslararası bir çalışmanın dünyanın her yerindeki ebeveynlere rehber olacağı açıklandı. Dünya çapında bütün film ya da dizi değerlendirmesinin mümkün olmamasından dolayı sadece en çok bilinen ve izlenen yapımlar, örnek olarak projede yer alacak.