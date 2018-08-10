FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasında 11 şüpheli gözaltına alındı
10.08.2018 - 09:08 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : fetö,pyd,gözaltı,
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