Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi mevkiinde İHA ile 4 terörist tespit edildi. Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 4 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.
Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
11.08.2018 - 05:06 | Son Güncelleme: 11.08.2018 - 05:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen 4 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler : şırnak,
575681 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575681.aspx
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