Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi mevkiinde İHA ile 4 terörist tespit edildi. Bölgeye hava desteği ile yapılan operasyonda tespit edilen 4 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği belirtildi.