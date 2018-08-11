Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti 81 il başkanı ve İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanı ile yardımcıları Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde seçim kampına girdi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 24 Haziran Seçimleri Değerlendirme ve 2019 Yerel Seçimlerine Hazırlık Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, toplantıda yaklaşık 1.5 ay önce yapılan 24 Haziran seçimlerini değerlendireceklerini belirterek, "Haziran seçimlerini herkes değerlendirdi ama burada 81 ilimizin seçim işleri başkanları var. 81 ilimizin SKM başkanları var. Olayın sıcaklığı geçti. Daha gerçekçi daha reel ve daha içeriden bir değerlendirme şansını elde etmiş olacağız. Bunun yanında 2019 31 Mart'ında yapacağımız altını çizerek söylüyorum her gittiğim yerde bana soruluyor mutlaka illerde sizlere de soruluyordur, 'yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye hayır. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulanacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ ASRIN SEÇİMİNİ YAPTI"

24 Haziran seçimlerini geride bıraktıklarını kaydeden Sorgun, "Ama gerçekten asrın seçimiydi, yüzyılın seçimiydi. Milletimiz asrın seçimini yaptı. Bizzat yaşadığımız için belki çok farkına varamadık. Ama yarın tarih kitaplarına girdiğinde diyeceğiz ki ne kadar tarihi bir olayı yaşamışız bu tarihi dönüm noktasında rol almışız da farkında değilmişiz diye. 12 Eylül 1980 ihtilalini ve öncesi sonrasını bizzat yaşadığımda o gün onu çok fark etmemiştim. Şimdi onun tarih kitaplarına girdiğini görünce ne kadar önemli olayların şahidiymişiz de farkında değilmişiz diyorum. Bu tarihi seçimi hep birlikte yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Başkanımızı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yaptık. Birileri ısrarla bunu rejim değişiyor diye halkı kandırmaya çalışsa da bizim milletimiz ferasetli, basiretli yeni bir hükümet sistemini hayata geçirdi" dedi.

Sorgun, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hem geçmiş seçimlerin değerlendirmesini yapacağız. Bazı sunumlar yapılacak. Sahadaki karşılaştığımız problemleri ve çözümlerini birlikte bulacağız. Biz başkaları gibi vatandaşa milletimize asla suçlu bulmayız. Bize neden oy vermediler değil biz niye alamadık deriz. Vermediği için onu suçlamayız. Milletimiz bizi 2002'den beri iktidar yapıyor. Biz niye alamadık neyi eksik bıraktık da daha fazlasını almadık deriz. siyaset bisiklete binmek gibidir. Sürekli pedal çevirmemiz gerekiyor. Ama bu pedal çevirme birilerinin seçim zamanı sahnede pedal çevirmişti ya o pedal çevirmeden değil. Devamlı pedal çevirme. Biz seçimden seçime ışıklar yanan parti değiliz, seçimden seçime sahneye çıkan parti değiliz. Seçimden seçime kapıları açılan parti değiliz. Tabela partisi hiç değiliz. Seçimden seçime halka giden parti hiç değiliz."

Bilgisiz siyasetin olmayacağına dikkat çeken Sorgun, bu toplantıları ara ara yapacaklarını vurguladı.

"DOLAR EURO'YA BİR GÜNDE NE OLDU KİM İZAH EDEBİLİR"

Dünyanın demokrasi beşiği olduğunu iddia edenlerin dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkanların yüzde 30-40'larda katılımla seçimler yaptığını söyleyen Sorgun, "Biz milletimiz ne kadar demokrasiye iradesine sahip yüzde 86'dan fazla katılımla seçimleri gerçekleştirdik. Son zamanlarda garip şeyler oluyor. Dün 10 Ağustos'tu. 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanımızı halk ilk defa seçti. Hiçbir ekonomik reel karşılığı olmadan Doların euro'ya bir günde ne oldu kim izah edebilir. Bu kadar değer farkını nasıl izah edebiliriz? Herhalde 10 Ağustos tesadüfi olmasa gerek. Bu millet Çanakkale Zaferini dolarla mı euro ile mi kazandı? İstiklal harbini dolarla mı kazandık? 15 Temmuz'u dolarla euro ile mi kazandık. Dövizle ayar vermeye kalkıyorlar. Gidin siz o dövizlerinizi bozdurun 1'er dolar dağıtın kendi adamlarınıza ayar verin. Bizim paramız ne dolardır ne euro'dur Türk lirasıdır. Seçimlerle demokratik yollarla kendilerince hizaya getiremediklerini döviz üzerinden ekonomi üzerinden hizaya getirmeye çalışıyorlar. Ne zaman bu tür yollara saptılar Allah'ın yardımıyla önümüzde Recep Tayyip Erdoğan arkamızda milletimiz hep galip olan biz olduk. Hiç tereddüdünüz olmasın bu mücadeleden de Allah'ın yardımıyla milletimiz galip çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti'nin 6. Kongresini yapacağını hatırlatan Sorgun, "Büyük bir coşkuyla kongremizi yapacağız" dedi.

Seçim işleri başkanlarından, il başkanlarından, belediye başkanlarından, milletvekili adaylarından raporlar istediklerini anlatan Sorgun, incelemeler yaptıklarını kaydetti. Sorgun, "Gerçekten sahadaki durum ne, problemler ne, artılarımız eksilerimiz ne bunları çalıştık. Biz dersimize çalışmayı severiz. Seçimlere 7.5-8 ay var ama 31 Mart mahalli seçimlerinin çalışmasının başlama günü 25 Haziran 2018 günüdür" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK PARTİSİ NEYLE MEŞGUL?"

CHP'de yaşananlara değinen Sorgun, şunları kaydetti:

"Şimdi acaba kongre yapacaklar mı yapmayacaklar mı imzayı topladılar mı toplayamadılar mı başka konuları yok onların başka gündemleri yok. Türkiye'nin ikinci en büyük partisi neyle meşgul? Son milli meselede, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık duyanlara, sözde müttefiklere karşı duruşuna bir bakın. Diğer partilere teşekkür ediyoruz, 'bu milli bir meseledir, bir siyasi partinin meselesi değildir' diyerek, cumhurun başkanının yanında ve hükümetin yanında yer aldılar. Ama en büyük ikinci parti her zaman olduğu gibi kem küm ediyor, lafı evirip çevirip dolandırıyor. Biraz yerli ve milli olun. Çalışırsan, kıskanmazsan, gayret edersen bu millet sana da itibar eder. Ama sen yerli ve milli olmazsan, hep millet seni orada bekletir."

Seçim İşleri Başkanlığının organize ettiği kamp dün başladı. Yarın sona erecek olan kampta 24 Haziran seçim süreci ve sonuçları tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Mart 2019’daki yerel seçime yönelik çalışma ve stratejiler ele alınacak.