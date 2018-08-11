Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:

Kardeşlerim son zamanlarda bir şeyler oluyor. (Trump) Hepten boş vermişim onu. ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bu durum bizleri rahatsız etmiş bizleri üzmüştür. Öyle Türkiye'ye tehdit sökmez.



Yeter ki sizler gibi benim kardeşlerim olsun yeter ki sizler gibi inançlı bir milletimiz olsun. Azimli bir milletim olsun. Çalışır üretir ve dünya pazarlarına da gireriz. ABD bize İHA vermiyordu. Ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Şimdi SİHA'ları da üretiyoruz.

Biz geldiğimizde savunma sanayiinde yüzde 25 üretiyorduk. Şimdi yüzde 65 üretiyoruz. Ne oldu bize silah vermiyordu ABD? Biz kendimiz yaptık. Stratejik ortak ya. Bizi ev sahibi yaptılar. Artık üreten bir Türkiye'var. Biz şimdi tüketmenin yanında üreten olma yolundayız. Daha çok üreteceğiz daha çok kazanacağız. Hiç merak etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Her alanda daha güzel şeyler olacak. Rize, Artvin havalimanını da yapıyoruz. Hem Rize, hem Artvin yararlanacak.