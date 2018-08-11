Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Başkan Erdoğan'ın salondaki konuşmalarından satır başları;

Biliyorsunuz dolar kuru üzerinden ülkemizin üstünde kara bulutlar dolaştırılmaya çalışılıyor. Bunlar ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşın füzeleridir, gülleleridir. Biz önlemlerimizi aldık alıyoruz. Önemli olan bunu ateşleyen elleri kırmaktır. Sanıyorlar ki bu millet döviz kurlarına teslim olacak. Biz birilerinin bize saldırısını anladık da, ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor? Sayın Genel Sekreter Hamzaçebi'ye teşekkür ediyorum. Genel Başkanı onu anlamamış.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Sayın Kılıçdaroğlu ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın. Sen zannediyor musun, bu döviz baronlarının yanında yer aldığında sana pare verecekler. Bunca zamandır girdin kaybettin, girdin kaybettin hala koltuğu bırakamadın. Ama koltuk seni bıraktı. Şimdi de döviz baronları ile hareket ediyorsun, sana oradan bir şey mi gelecek? Biz yolumuza kararlılık ile devam edeceğiz. Cevaplarını yine vereceğiz.

''BEDELİNİ ÖDEYECEKLER''

Türkiye'yi küçük hesapları için karşısına alanlar bunun bedelini ödeyeceklerdir. Ülkemize karşı tehdit politikası güdüp iflah olan bir siyasetçi yoktur. Bu milletin ahını alan belasını bulmuştur. Kim sabrederse zafere ulaşır. Sabredeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz, zafere erişeceğiz. Saflarımızda delik açtırmayalım.

Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya. 'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz.

TOPLANTI ÖNCESİ HALKA SESLENDİ

24 Haziran'ın ardından yeni bir dönem başladı. Parlamanter sistem sona erdi, Başkanlık Sistemi ikame edildi. Bu kararı siz verdiniz. Şimdi bu yolda yürüyoruz. Yeni dönemin adımlarını farklı atacağız. Türkiye'mizi muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Bu yolda imanımız var, kararlılığımız var. Bizi kimse bu yolda durduramaz. Yeter ki siz yanımızda, arkamızda durun. Gerisine karışmayın.

(Bir vatandaşın elindeki dolarları yere atması üzerine) Türkiye'de baya dolar var he. Doları yere atıyorsun. Sahte mi, hakiki mi? Sizlerin mekanı olsun. Rizeliye mekan yakışır. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Bir yanda Rize, bir yanda Kasımpaşa. Akşam geleyim de birlikte izleyelim.

Kardeşlerim son zamanlarda bir şeyler oluyor. (Trump) Hepten boş vermişim onu. ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Bu durum bizleri rahatsız etmiş bizleri üzmüştür. Öyle Türkiye'ye tehdit sökmez.

''ABD İHA VERMEDİ ŞİMDİ BİZ ÜRETİYORUZ''

Yeter ki sizler gibi benim kardeşlerim olsun yeter ki sizler gibi inançlı bir milletimiz olsun. Azimli bir milletim olsun. Çalışır üretir ve dünya pazarlarına da gireriz. ABD bize İHA vermiyordu. Ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Şimdi SİHA'ları da üretiyoruz.

''HİÇ ENDİŞE ETMEYİN GÜZEL ŞEYLER OLACAK''

Biz geldiğimizde savunma sanayiinde yüzde 25 üretiyorduk. Şimdi yüzde 65 üretiyoruz. Ne oldu bize silah vermiyordu ABD? Biz kendimiz yaptık. Stratejik ortak ya. Bizi ev sahibi yaptılar. Artık üreten bir Türkiye'var. Biz şimdi tüketmenin yanında üreten olma yolundayız. Daha çok üreteceğiz daha çok kazanacağız. Hiç merak etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Her alanda daha güzel şeyler olacak. Rize, Artvin havalimanını da yapıyoruz. Hem Rize, hem Artvin yararlanacak.