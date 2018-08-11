Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 Ağustos güneş tutulması canlı izle, 11 Ağustos 2018 Güneş tutulması saat kaçta, ne zaman ve 11 Ağustos 2018 parçalı güneş tutulması nereden izlenir? Gökbilimciler ve doğa tutukunları heyecanla güneş tutulmasının gerçekleşeceği anı bekliyordu. Son dönemlerde gerçekleşen enteresan doğa olayları büyük bir ilgiyle takip edilyor... Peki bugün güneş tutulması saat kaçta başlayacak, ne zaman gerçekleşecek, güneş tutulmasının etkileri neler olacak? Türkiye'den görülecek mi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde ay tutulması büyük bir ilgiyle izlenmiş ve pek çok kişi tarafından merakla araştırılmıştı. Bugünse vatandaşlar ilgiyle güneş tutulmasını izlemek için geri sayıma başladı... Bugün 11 Ağustos Cumartesi günü Parçalı Güneş Tutulması yaşayacağız. Bu tutulma, Kanada’nın kuzeydoğusunda, Grönland’da, Kuzey Avrupa’da ve Asya’nın kuzeydoğusundan görülebilecek.

Bir benzeri 1999 yılında gerçekleşen bu tutulma bu ülkemizden o yıllardaki gibi ülkemizden gözlemlenmeyecek.

3 çeşit güneş tutulması vardır.

Bunlar tam güneş tutulması, halkalı güneş tutulması ve parçalı güneş tutulmasıdır. Tam güneş tutulmasında dünyaya gelen bütün ışınlar kesilmektedir. Bazen ay yuvarlak olması nedeniyle dünyadan uzaklaşır. Bunun sonucunda da güneşin hepsini kapatamaz. Buna halkalı güneş tutulması isimi verilir. Ay, Güneş'i kısmen örttüğü takdirde Parçalı Güneş tutulması meydana gelir. Bütün tam ve halkalı tutulmalar ilk olarak parçalı şekilde başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.

Doğa olayı tutkunlarının heyecanla beklediği Güneş tutulması için geri sayım başladı. 13 Temmuz ve 27 Temmuz’da yaşadığımız tutulma kuşağının sonuncusu parçalı Güneş tutulması, ağustos ayında gerçekleşecek. Yılın son tutulması ardından ise meteor yağmurları başlayacak. İşte Güneş Tutulması canlı izleme linki ve burçlar üzerindeki etkileri...

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeniay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemelidir.

GÜNEŞ TUTULMASI NASA CANLI İZLE

Parçalı Güneş tutulması ne zaman?

Bu yılın üçüncü Güneş tutulması başta da belirttiğimiz gibi 11 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. İlk tutulmanın 15 Şubat ve ikinci tutulmanın ise 13 Temmuz tarihinde gerçekleştiğini not olarak düşelim.

Güneş tutulması, Dünya ile Güneş arasına Ay’ın girmesi ile gerçekleşmesi ile meydana geliyor. Parçalı tutulma ise, Ay’ın Güneş’i kısmen örtmesi sonucu gerçekleşiyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi tarafından hazırlanan 2018 Gök Olayları Yıllığı ile bu yıl 3 Güneş ve 2 Ay tutulmasının gerçekleşeceği paylaşılmıştı. 11 Ağustos tarihindeki parçalı tutulma olayı ise bu yılın son tutulması olacak.

Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında dev manyetik bir alan keşfettiler. Devasa boyutta olan mayetik alan bilim insanlarını heyacanlandırıyor.

Maalesef bu gök olayı, bu defa ülkemizden gözlemlenemeyecek. Gözlemlenebilecek ülkeler ise; Grönland, İzlanda, Rusya ve Moğolistan, Kanada’nın kuzeyi ve Çin ile Kazakistan’ın büyük kısmı olacak. Ay tarafından Güneş’in yüzde 75’lik kısmının örtüleceği tutulma, 8:02 ile 11:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

NASIL İZLENİR?

Parçalı ve halkalı Güneş tutulmalarının izlenmesi, özel göz koruması gerektirir. Güneş diski, ancak Güneş ışınımının zararlı bölümünün uygun şekilde filtrelenmesi ile güvenli olarak izlenebilir. Güneş gözlükleri, yeterli olmadığından uygun değildir. Ancak uygun olarak tasarlanıp üretilmiş sertifikalı Güneş filtreleri Güneş tutulmasının doğrudan izlenmesi için güvenli olabilir.

Güneş diskinin en güvenli izlenme yöntemi, projeksiyondur. Bu yöntem, Güneş görüntüsünün, dürbün, teleskop ya da dip kısmında yaklaşık 1 mm çapında bir delik açılmış bir karton kutu kullanılarak beyaz bir kağıda düşürülmesi ile gerçekleştirilebilir. Güneş'in bu şekilde yansıtılmış görüntüsü güvenle izlenebilir.

Parçalı tutulma sırasında, Güneş'in ne kadarının örtüldüğüne bağlı olarak havada kararma fark edilebilir. Ancak Güneş koronası (taç tabaka) görünmez. Güneş'in yaklaşık üçte ikisi veya daha çoğu örtüldüğünde gün ışığının solduğu anlaşılabilir.

Bu yılın ilk güneş tutulması 15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti. Parçalı güneş tutulması olarak gerçekleşen bu tutulmanın ardından gök olaylarına ilgi duyanlar yılın ikinci tutulmasını beklemeye başladı. Güneş tutulması, 13 Temmuz 2018'de gerçekleşecek ve yine parçalı şekilde gerçekleşecek. Güneş tutulması yine her yerden izlenemeyecek. Bu tutulma Güney Avustralya'dan gözlemlenebilecek.

Hafta boyunca 2 önemli göksel olayın etkisindeyiz. İlki Uranüs retrosu ve dolayısıyla Mars-Uranüs sert açısının devamı, ikincisi de Güneş tutulması. Tutulma sonrası deprem beklentisi ise son derece yersiz ve şehir efsanesi denilebilecek türden. Her yıl ortalama 60 kadar deprem olurken 2 kez Güneş tutulması oluyor. Uçak kazaları ve sanatsal gelişmeler bu tutulmanın konusu olabilir. Çocuklarla ve eğlence yaşamıyla ilgili alınacak yeni kararlar, aşka yaklaşımımızdaki değişiklikler hayatımıza renk katabilir. Ancak tutulma sırasında bir çok gezegen retro olacağı için 20 Ağustos dan önce yenilik yapmamakta fayda var.