Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Veda niyetine 'Ben sizi çok sevdim be' demiştim. Bu sözümü alıp, elimi ayağımı bağlayan bir hamleye çevirdiniz, 'Biz de seni çok sevdik be' dediniz. Kararınıza teslim oldum. Görev, töre gereğidir. Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim. 'Gel' dediniz, geldim." ifadelerini kullandı.

Akşener, "Sorumluluğumuzu, yükümlülüğümüzü artıran yüzde 10 oy, İYİ Parti'nin sıçrama tahtasıdır. Biz, kınayanların kınamasına aldırmadan siyaset yapacağız. Neye inanıyorsak onu söyleyeceğiz." dedi.