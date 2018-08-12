Yapılan açıklamada "Hakkâri/Çukurca kırsalında 12 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize taciz ve saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.
Son Dakika... Dört terörist etkisiz hale getirildi
12.08.2018 - 15:24 | Son Güncelleme: 12.08.2018 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK,4 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Etiketler : tsk,terörle mücadele,
575861 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575861.aspx
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