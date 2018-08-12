Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada "Hakkâri/Çukurca kırsalında 12 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize taciz ve saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.