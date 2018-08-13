Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ev hapsine çarptırılan rahip Brunson hakkında açıklamalarda bulunarak, "Brunson hakkında ciddi iddialar var." dedi. Mehdi Eker'in konuşmasından satır başları söyle:

"BRUNSON HAKKINDA CİDDİ İDDİALAR VAR"

Papaz Brunson hakkında ciddi iddialar var. Bunlar, terör örgütleriyle bunu iş birliği içinde olduğu. Sadece bir misyoner olarak yaptığı faaliyetler değil. Bu çok önemli bir konu. Peki buna kim karar verecek? Bağımsız Türk yargısı karar verecek. Türkiye ile olan ilişkilerin daha iyi bir noktaya taşınması için olumlu bir diyalog gerekiyor.

"TÜRKİYE TÜM ÇABAYI GÖSTERİYOR"

Türkiye bu konuda tüm olumlu çabayı gösteriyor. Papaz Brunson'u bırakın eve gönderiyor diyorlar saat dakika veriyorlar böyle bir şey olabilir mi? Bağımsız egemen bir ülkenin yargısına sen bunu söylüyorsun.

"TÜRK HUKUK SİSTEMİ GEREĞİ NEYSE ONA GÖRE İŞLEM YAPAR"

Brunson'ı bağımsız Türk yargısı onun içeri alınmasına yargılanmasına karar verdi. Bağımsız Türk yargısı delilleri değerlendirir. Türk hukuk sisteminin gereği neyse ona göre işlem yağar.

"SİYASİ KARARLA BIRAKILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu, siyasi kararla tutuklanmış değil. Siyasi kararla tutuklanmadığı için siyasi kararla bırakılması söz konusu değil. ABD'nin anlamak istemediği bu.