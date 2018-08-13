Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde  şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Bunun üzerine polis ekipleri, Çakıcı'nın avukatının da arasında yer  aldığı 17 kişiyi, Kırıkkale'de gözaltına aldı. Zanlılar, sağlık kontrolünün  ardından emniyete götürüldü.Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ve Kırıkkale  Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Çakıcı, bu sabah erken saatlerde  güvenlik önlemleri altında Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.