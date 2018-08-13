Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Bunun üzerine polis ekipleri, Çakıcı'nın avukatının da arasında yer aldığı 17 kişiyi, Kırıkkale'de gözaltına aldı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Çakıcı, bu sabah erken saatlerde güvenlik önlemleri altında Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.