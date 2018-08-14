Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaların aksine F-35 Programına ilişkin bir sınırlama olmadığı vurgulanan değerlendirmelerde şu ifadeler kullanıldı:

Bununla birlikte, sözkonusu Yasanın ülkemizle ilgili bölümü, Savunma Bakanının 90 gün içerisinde Kongre'deki ilgili komitelere Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna ilişkin bir rapor sunmasını öngörmekte; rapor sunulana kadar, F-35 uçaklarının Türkiye’ye transferine sınırlama getirmektedir.

Yasa, iddiaların aksine, ülkemizin F-35 Programına katılımına yönelik bir sınırlandırma getirmemiştir. Aidiyeti geçtiğimiz Haziran ayında ülkemize geçen iki F-35 uçağımız halihazırda pilotlarımızın eğitimi için Luke Hava Üssünde konuşlu bulunmaktadır ve yaklaşık 2 yıllık eğitim süresi tamamlanıncaya kadar da orada kalmaları planlanmıştır.